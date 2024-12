Dupla é presa com drogas em Laguna Carapã

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), prenderam dois homens, de 27 e 41 anos, transportando drogas em um veículo GM Corsa, na zona rural de Laguna Carapã.

O veículo foi abordado durante um patrulhamento na MS-380, próximo à Fazenda Campanário. Durante a revista, foram encontrados 3 quilos de maconha, 150 gramas de skunk e 10 gramas de haxixe.

Os homens confessaram que pegaram as drogas em Ponta Porã e iriam entregá-las na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná.

A dupla foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira), em Dourados.

