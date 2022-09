Mulher tenta desenterrar corpo de ex-namorado em cemitério

Uma mulher de 21 anos precisou ser contida após tentar desenterrar o corpo do ex-namorado em um cemitério de Corumbá a 417 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência por volta das 08h30, de ontem (04), o zelador do cemitério Santa Cruz encontrou a mulher cavando e destruindo a coroa e plantas da sepultura de um homem que havia sido enterrado um dia antes.

Após conte-la, o zelador entrou em contato com o tio do homem que ao chegar ao cemitério identificou a mulher como ex-namorada de seu sobrinho. O tio relatou ainda que o sobrinho terminou o relacionamento com a mulher em maio deste ano, mas segundo ele, ela não aceitava a separação.

Ainda conforme o B.O a mulher estava embriagada e carregava uma garrafa de vodka, o tio conversou com ela e a levou para casa. O caso foi registrado como “violação de sepultura” na Delegacia de Polícia de Corumbá.

Com informações do Diário Corumbaense.

