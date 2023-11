Mulher tem fratura no rosto após discussão em bar

Uma mulher de 49 anos procurou atendimento na Santa Casa de Campo Grande, na madrugada de ontem (13), após fraturar o rosto numa briga generalizada em um estabelecimento na Vila Bálsamo. A vítima continua sob cuidados na unidade de saúde por conta da gravidade dos ferimentos.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado na madrugada de hoje (14), a vítima estava em um bar com uma amiga, quando entrou em discussão com outra mulher.

A vítima teve fraturas no rosto, lesões no olho e na boca.

Questionada pelos militares sobre as agressões, a vítima não soube relatar a motivação.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

