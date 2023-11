Homem tenta fugir de policiais, mas acaba preso com armas e munições em veículo

Um homem de 37 anos foi preso na noite de ontem (13), por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), com armas e munições dentro de um veículo no bairro Jardim TV Morena, em Campo Grande.

Conforme informações da polícia, a abordagem aconteceu na Rua Spipe Calarge esquina com a Avenida Fábio Zahran, quando o motorista ao ver os agentes da GCM, tentou fugir. Após algumas quadras em perseguição, o suspeito foi alcançado. No veículo Fox, de cor cinza, os policiais encontraram três homens.

Em vistoria, os policiais encontraram duas facas, 14 munições e porções de cocaína. O motorista e os passageiros foram encaminhados a delegacia.

