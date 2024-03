Mulher tem a casa invadida pelo vizinho que tentou estuprá-la

Durante o final de semana, uma mulher em Campo Grande enfrentou uma tentativa de estupro quando seu vizinho invadiu sua casa enquanto ela dormia.

Em seu relato às autoridades, ela explicou que havia ido dormir depois que seu marido saiu para trabalhar no sábado de manhã, por volta das 7 horas, e foi acordada por alguém tocando em suas pernas e subindo na cama. Ao investigar, percebeu que era seu vizinho.

Após gritar, o agressor fugiu. A mulher admitiu ter esquecido de trancar a porta, mas o invasor aparentemente entrou pela janela aberta. A polícia visitou a residência da irmã do suspeito, porém ele não estava lá.

Até o momento, ele ainda não foi encontrado, e o incidente foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

