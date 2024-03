Jovem é executado com 18 tiros por dupla em tabacaria

Um jovem foi morto por uma dupla na madrugada do último domingo (17), próximo a uma tabacaria situada na Rua do Ouvidor e Avenida Roseira, no bairro Caiçara.

Identificado como João Matheus Pinheiro Duarte Gomes, de 20 anos, ele foi atingido por 18 tiros na região da cabeça enquanto urinava perto de uma árvore nas proximidades da tabacaria. A dupla, a pé, se aproximou do jovem e começou a disparar.

Um sargento, que estava de folga na tabacaria, ouviu os tiros do lado de fora e ao sair, avistou João Matheus caído e dois homens fugindo do local.

Ele então pegou sua motocicleta, com um amigo na garupa, e perseguiu os suspeitos. O sargento interceptou os suspeitos, que reagiram atirando contra ele.

O sargento afirmou que acreditava ter atingido um dos suspeitos e que este teria morrido no Hospital Regional. No entanto, houve uma entrada de uma vítima baleada no hospital, mas sem relação com o tiroteio.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais