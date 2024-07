Mulher se altera com demora do namorado para chegar em casa e o atinge com garrafadas no rosto

O caso ocorreu em um bar localizado em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com Estado

Uma mulher de 25, atingiu o namorado, de 39 anos, com garrafadas no rosto após terem uma briga em um bar de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com MS. Segundo testemunhas, a mulher teria se irritado com o rapaz depois do mesmo relatar que iria passar em um bar para cumprimentar um amigo que estava fazendo aniversário.

Após o crime, a autora fugiu e a vítima foi socorrida pela ambulância do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

O caso segue sob investigação.

