Lucélia Santos, Jhonny Massaro, Carol Castro e Dira Paes se reúnem para apresentar Bonito CineSur

Marcado para os dias 19 a 27 de julho, a 2ª edição do Festival de Cinema Sul-Americano – Bonito CineSur anunciou sua extensa programação. O evento conta com 42 filmes, destes, 30 obras selecionadas especialmente para as mostras competitivas, sessões com homenagens, participações de artistas e cinema no centro da cidade.

A sessão de abertura será realizada no dia 19 de julho, às 20h, no Centro de Convenções de Bonito, Auditório Kadiweu. A abertura cinematográfica fica por conta de “Selva Trágica” (1963), dirigido por Roberto Farias. O longa denuncia as desigualdades sociais no campo, retratando a exploração dos trabalhadores no cultivo da erva-mate. O ator Reginaldo Faria, que integra o elenco, será homenageado. Lucélia Santos e Johnny Massaro apresentarão a cerimônia de abertura do Festival, enquanto Renata Boldrini, jornalista, apresentadora e colunista de cinema, apresentará a Mostra Competitiva de curtas e longas-metragens.

Nos dias seguintes, a programação inclui diversas mostras competitivas de filmes sul-mato-grossenses, ambientais e sul-americanos, além de sessões infanto juvenis e pré-estreias no Cine Bonito, espaço inédito no centro da cidade que vai permitir que bonitenses e turistas possam ver filmes com toda a família, de forma gratuita. Oficinas e debates sobre cinema, com a participação de cineastas e especialistas, vão proporcionar trocas de experiências sobre a produção cinematográfica na América do Sul.

Já no dia 27, encerramento do Festival, haverá exibição do filme ‘Terceiro Milênio’ (1981), dirigido pelo cineasta Jorge Bodanzky, a partir das 16h30, com homenagem para o diretor e conversa pós-sessão. Às 20h, a atriz Dira Paes faz dobradinha no festival, com entrega de prêmios Troféu Pantanal para os vencedores das mostras competitivas. Apresentadora da abertura da primeira edição do Bonito CineSur, Dira Paes é de Abaetetuba, Pará. Com uma carreira premiada, é reconhecida por seu talento e versatilidade como atriz. No cinema, esteve em sucessos comerciais e críticos como “2 Filhos de Francisco: A História de Zezé di Camargo & Luciano”, “Amarelo Manga”, “Corisco & Dadá” e “Pureza” (pelo qual recebeu neste ano o prêmio de Melhor Atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro). Na teledramaturgia, participou do elenco central de marcos contemporâneos como “Salve Jorge”, “Velho Chico” e “Pantanal”.

O festival busca se consolidar como espaço de encontro e integração do audiovisual sul-americano, a fim de apresentar as cinematografias da América do Sul, com seus melhores filmes, e reunir profissionais de todos os países do continente.

Participam do festival filmes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

Conforme a organizadora do festival, Andréa Feitas, o espaço de exibição de filmes foi ampliado, em relação à edição de 2023, com a utilização do Centro de Múltiplo Uso. “Haverá sessões especiais de estreias, com ótimos filmes e populares para atrair ainda mais a população local. Também vamos dispor de transporte para o bonitense ter acesso dos bairros ao centro da cidade e ao Centro de Convenções”, informou. “O evento é relevante para a cidade, para o estado, para o Brasil e para o países envolvidos, pois amplia o intercâmbio cultural e econômico na América do Sul, promovendo Bonito como destino turístico cultural, e por meio do cinema, uma das mais importantes expressões artísticas do continente”, finaliza a organizadora.

Confira a programação:

19 de Julho

20h – Cerimônia de Abertura

Exibição do Filme: “SELVA TRÁGICA”

20 de Julho

16h30 – Mostra Competitiva Filme Sul Mato-grossense

18h30 – Mostras Competitivas Filme Ambiental, Curta-Metragem e Longa-Metragem

19h00 – Memória Bonito Cinesur e Pré-estreia e Sessões Especiais

20h30 – Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

21 de Julho

9h00 – Mesa “FILM COMMISSION EXPERIÊNCIAS RELEVANTES E CONSOLIDADAS”, na Câmara Municipal de Bonito, com Ana Carolina de Araújo Silva

10h30 – DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL, na Câmara Municipal de Bonito, com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

16h30 – Mostra Competitiva Filme Sul Mato-grossense

18h30 – Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

19h00 – Sessão Infantojuvenil

20h30 – Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

22 de Julho

08h00 – OFICINA ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu. Ministrante: MARIANNE MACEDO MARTINS (RJ)

10h30 – DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL no Auditório do Comtur com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

14h00 – OFICINA DE ROTEIRO (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu. Ministrante: JOSÉ EDUARDO BELMONTE (SP) – Premiado cineasta, diretor e roteirista. Duração: 4 horas.

18h30 – Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

19h00 – Pré-estreia e Sessões Especiais

20h30 – Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

23 de Julho

08h00 – OFICINA ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu. Ministrante: MARIANNE MACEDO MARTINS (RJ)

10h30 – DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL na Câmara Municipal de Bonito com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

14h00 – OFICINA DE ROTEIRO (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu. Ministrante: JOSÉ EDUARDO BELMONTE (SP) – Premiado cineasta, diretor e roteirista. Duração: 4 horas.

18h30 – Mostra Competitiva Filme Sul Mato-grossense

19h00 – Sessão Infantojuvenil

20h30 – Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

24 de Julho

08h00 – OFICINA INTERPRETAÇÃO PARA CINEMA E TV (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu. Ministrante: Luciana Martuchelli (DF)

10h30 – DEBATE MOSTRA COMPETITIVA SUL-MATO-GROSSENSE na Câmara Municipal de Bonito com Jade Rainho e equipe dos filmes.

15h00 – MESA – OS FESTIVAIS DE CINEMA DA AMÉRICA DO SUL: TRADIÇÃO, RESISTÊNCIA E DIFUSÃO, na Câmara Municipal de Bonito, com Cecília Diez.

18h30 – Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

19h00 – Pré-estreia e Sessões Especiais

20h30 – Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

25 de Julho

08h00 – OFICINA INTERPRETAÇÃO PARA CINEMA E TV (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu. Ministrante: Luciana Martuchelli (DF)

10h30 – DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL na Câmara Municipal de Bonito, com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

14h00 – OFICINA PRODUÇÃO EXECUTIVA (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu. Ministrante: CAMILO CAVALCANTI (MG)

15h00 – MESA: O CINEMA ARGENTINO E A INTERRUPÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, na Câmara Municipal de Bonito, com Cecília Diez.

16h00 – MESA: A REPRESENTATIVIDADE INDÍGENA NO CINEMA SUL-AMERICANO, na Câmara Municipal de Bonito, com Gleicielly Nonato Guató (BR), Jade Rainho (BR), Mukutsawa Aguasanta Montahuano Usigua (EC), Malena Blanco (AR).

18h30 – Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

19h00 – Sessão Infantojuvenil

20h30 – Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

26 de Julho

10h30 – DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL, na Câmara Municipal de Bonito, com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

14h00 – OFICINA PRODUÇÃO EXECUTIVA (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito – Auditório Kadiwéu. Ministrante: CAMILO CAVALCANTI (MG)

15h00 – CONVERSA EXPOSITIVA “RODADA DE NEGÓCIOS NO CINE PE E A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO CENTRO-OESTE”, na Câmara Municipal de Bonito, com Alfredo Bertini (PE) e Ulisver Silva (MS).

18h30 – Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

19h00 – Pré-estreia e Sessões Especiais

27 de Julho

10h30 – DEBATE MOSTRA COMPETITIVA CINEMA AMBIENTAL, na Câmara Municipal de Bonito, com Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

16h30 – SESSÃO ESPECIAL

19h00 – SESSÃO ESPECIAL – HOMENAGEM A ZIRALDO

20h00 – PREMIAÇÃO TROFÉU PANTANAL Para os vencedores das Mostras Competitivas

Serviço:

A programação completa da Bonito Cine Sur poderá ser conferida no site oficial https://bonitocinesur.com.br/2024/programacao-programacion/

Por Carolina Rampi

