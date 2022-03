Mulher que matou companheiro a facadas se entrega alegando legítima defesa

Acompanhada da advogada, a mulher de 34 anos suspeita de assassinar Flávio da Silva Barbosa, 32, confessou o crime e alegou que agiu em legítima defesa após se entregar hoje (16), na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, o delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais), Erasmo Cubas, revelou que, a princípio ela responderá em liberdade. Ela relatou que tinha um relacionamento de quatro anos com Flávio e que já havia registrado ocorrências contra ele por agressão, entretanto, mantiveram a relação.

Aos policiais, ela disse que, no domingo (13), o casal teve uma briga e ambos se agrediram. Em seguida, ela saiu da residência, localizada no Distrito da Picadinha, e voltou cerca de trinta minutos depois, quando entrou no quanto e iniciaram outra discussão.

Foi quando a mulher alega que em certo momento notou a faca em cima da cama e, durante a briga, o esfaqueou na intenção de se defender. Por fim, ela pegou o carro e fugiu para Minas Gerais, conforme o material apurado pelo Dourados News.