Definido os confrontos da última fase do Campeonato Estadual

A FFMS (Federação de Futebol do Estado de Mato Grosso do Sul) definiu as datas e detalhes das partidas pelas finais do Campeonato Estadual 2022. No último domingo (13), o DAC (Dourados Atlético Clube) garantiu a última vaga pela cometição, empatando com o Naviraiense, no Douradão.

Confira abaixo a escala dos jogos com a presença do time douradense:

1ª Rodada

Sabádo (19/03/2022) – 15h30

DAC Dourados x Naviraiense (Douradão)

2ª Rodada

Quarta (23/03/2022) – 20h

Costa Rica x DAC Dourados (Laertão)

3ª Rodada

Domingo (27/03/2022) – 16h

DAC Dourados x Aquidauanense (Douradão)

4ª Rodada

Quarta (30/03/2022) – 16h

DAC Dourados x Operário (Douradão)

5ª Rodada

Domingo (03/04/2022) – 15h

SERC x DAC Dourados (Serc)

6ª Rodada

Quarta (06/04/2022) – 19h30

Naviraiense x DAC Dourados (Virotão)

7ª Rodada

Domingo (10/04/2022) – 16h

DAC Dourados x Costa Rica (Douradão)

8ª Rodada

Quarta (13/04/2022) – 18h

Aquidauanense x DAC Dourados (Noroeste)

9ª Rodada

Domingo (17/04/2022) – 16h

Operário x DAC Dourados (Morenão)

10ª Rodada

Domingo (24/04/2022) – 15h

DAC Dourados x SERC (Douradão)