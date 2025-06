Mulher passa mal e morre dentro de ônibus na Capital

Ocorrido aconteceu na linha 215 e vítima passou por tentativa de reanimação dentro do coletivo

Na manhã desta segunda-feira (23), uma mulher de 58 anos morreu após sofrer um mal súbito a caminho do trabalho, no Jardim Campo Alto em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, Marly Aparecida Monteiro da Silva, teve um desmaio e foi socorrida pelo SAMU (Serviço Móvel de Urgência). No local, foram feitas manobras de reanimação, mas a mulher não resistiu.

Um familiar informou na delegacia que a mulher sofria de problemas de saúde, tinha diabetes e hipertensão arterial.

O ocorrido aconteceu na linha 215.

