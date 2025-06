Fumacê passa por quatro bairros de Campo Grande nesta segunda-feira (23)

Borrifação ocorre das 16h às 22h para combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya

Quatro bairros de Campo Grande recebem nesta segunda-feira (23) a aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O serviço de borrifação, conhecido como fumacê, será realizado das 16h às 22h.

Os bairros atendidos são Santo Amaro, Santo Antônio, José Abrão e Vila Nasser. As equipes circularão por pontos específicos, incluindo as ruas Constantinopla com Ponta Porã; Itatiaia com Cafelândia; Imbirussu com Cerejeira; e São Benedito com Santa Cristina.

Para que o veneno tenha maior eficácia, a recomendação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, facilitando que o inseticida atinja os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

O serviço pode ser cancelado ou suspenso em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições comprometem a dispersão do produto. O fumacê tem efeito direcionado contra os mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças.

Apesar de ser uma medida complementar, a aplicação não substitui os cuidados básicos, como eliminar recipientes que possam acumular água — ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti.

