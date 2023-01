Mulher morta a facadas é encontrada em residência de assentamento

Aparecida dos Santos Pinto, de 53 anos, foi encontrada morta no assentamento Tupãncireta no município de Bela Vista, a 323 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima tinha marca de facadas pelo corpo e um hematoma na cabeça.

Conforme apurado pelo site Jardim MS News, a vítima morava na chácara, encontrada já sem vida no imóvel. Além de uma pancada na cabeça, foi visto marcas de facadas em diversas partes do corpo. De acordo com a polícia, Aparecida pode ter sido morta na sexta (13), a noite.

Uma equipe da Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local. O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) onde passou por uma autopsia e logo após liberado para o enterro.

As causas do homicídio estão serão investigadas pela Polícia Civil do município.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300