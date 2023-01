São Paulo empata com Ituano e leva vaias da torcida em estreia no Paulistão

O São Paulo ficou no empate por 0 a 0 com o Ituano na tarde de domingo (15), pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Em partida disputada no estádio do Morumbi e com a estreia de nomes como Wellington Rato, Rafael, Marcos Paulo e Pedrinho, o Tricolor foi superior, tentou, arriscou, mas não conseguiu abrir o placar.

O primeiro jogo do clube no ano, entretanto, deixou os mais de 45 mil presentes no Morumbi enfurecidos. Ao final da partida chegou a rolar vaias para o time.

As principais descidas do time eram pelas pontas. Os estreantes Wellington Rato e Pedrinho se movimentaram bem e criaram boas oportunidades. Faltou, no entanto, alguém para completar para o fundo da rede.

A partida

Mantendo a superioridade em campo, Calleri encontrou uma boa chance de abrir o placar. Aos 18, o argentino recebeu um cruzamento de Welington, tentou o cabeceio, mas parou na trave. O Tricolor seguiu melhor em campo, com grande destaque para a dupla de zaga, Arboleda e Ferraresi. Todas as tentativas do Ituano foram travadas pelos defensores e as disputas de bola vencidas.

Apesar do 0 a 0, o panorama do jogo mudou de um tempo para o outro. O São Paulo terminou a primeira etapa criando e desperdiçando chances. O Ituano tentou uma reação, com a melhor oportunidade criada na partida pelo lado da equipe até então. Gabriel Barros tentou um chute cruzado, mas parou nas mãos do goleiro Rafael.

A partida terminou no 0 a 0, com o Tricolor tentando avançar e arriscando, enquanto o Ituano se defendia e evitava uma derrota. Nos últimos minutos, o São Paulo teve sua última chance. Igor Vinícius bateu cruzado, mas o goleiro do Ituano espalmou.

O Tricolor volta a campo no próximo dia 19, às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, contra a Portuguesa.

