Mulher morre em troca de tiros com Sargento da PM

Na noite de ontem (25), uma mulher não identificada morreu após uma troca de tiros com um sargento da PM (Polícia Militar). O caso aconteceu na BR-060, na região do frigorífico JBS, na zona rural de Campo Grande.

De acordo com o registro policial , a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas no local para atender ocorrência. No local, o sargento relatou que ao realizar uma abordagem em um veículo, a motorista desceu do carro atirando contra ele, que revidou disparando três vezes.

A mulher foi socorrida pela própria equipe policial para o Hospital Regional Rosa Pedrossian, a mulher já deu entrada em óbito com ferimentos na região do tórax e no abdômen. O corpo foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico e identificação.

No local do ocorrido foi apreendido revólver calibre 32 utilizado pela mulher com quatro munições deflagradas. A pistola que o sargento utilizava também foi apreendida com três munições deflagradas e sete intactas.

