Homem é morto a facadas em Costa Rica e adolescente é um dos suspeitos

Na madrugada de domingo (24), Alisson Bruno Gonçalves de Moraes, de 28 anos, foi brutalmente assassinado com uma facada no pescoço dentro de sua própria residência, localizada na Rua Histoline Santos Menezes, em Costa Rica, a 326 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 26 anos, suspeito do crime, foi preso em flagrante, enquanto um adolescente de 14 anos também foi apreendido.

De acordo com informações do site MS Todo Dia, a esposa de Alisson relatou à polícia que o marido chegou em casa por volta das 3h, aparentemente embriagado. Pouco mais de duas horas depois, dois conhecidos da vítima, o suspeito e o adolescente, apareceram na residência pedindo comida.

O que começou como um pedido de ajuda logo se transformou em uma violenta discussão. Enquanto a mulher preparava o jantar para os visitantes, ouviu gritos do lado de fora. Ao sair, encontrou seu marido gravemente ferido, com uma faca cravada no pescoço.

O suspeito, descontrolado, havia atacado Alisson. Em seguida, ele tentou esfaquear a esposa da vítima, mas desistiu ao perceber que estava apenas com o cabo da faca, uma vez que a lâmina havia se quebrado e ficado no pescoço de Alisson. O agressor então fugiu do local.

Vizinho socorreram Alisson e o levaram para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar agiu rapidamente, localizando os suspeitos ainda com as roupas que usavam no momento do crime. Ambos foram levados para a delegacia para as providências legais.

Alisson tinha histórico criminal, com várias passagens pela polícia por crimes como furto, desacato, ameaça, violência doméstica e direção perigosa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Costa Rica.

Com informações do site Dourados News

