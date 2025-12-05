Mulher morre e duas pessoas ficaram feridas em acidente com três veículos

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na madrugada desta sexta-feira (5), na BR-267, em Maracaju, a cerca de 159 km de Campo Grande. A vítima fatal, que estava em uma caminhonete, ainda não teve a identidade confirmada pela polícia.

A colisão aconteceu por volta do km 373, próximo ao viaduto, na saída para Jardim. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que uma S10 Colina, modelo 2006 e de cor verde, capotou na pista. Logo depois, outros dois veículos acabaram atingindo a caminhonete tombada, entre eles um HB20 branco.

O motorista do HB20, que estava acompanhado de um amigo, relatou ao site Tudo do MS que não conseguiu enxergar a caminhonete capotada ao fazer a curva. “Três horas da manhã, numa curva, não deu para ver”, disse ele. Ambos tiveram apenas dores no corpo e permaneceram no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Científica. Não foram divulgados detalhes sobre o terceiro carro envolvido no acidente.

A passageira da S10 morreu ainda no local. Já o condutor sofreu múltiplos ferimentos e foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital de Maracaju. A caminhonete ficou completamente destruída.

Até 7h40, a rodovia permanecia totalmente interditada. A PRF explicou que, devido à estrutura do viaduto, não era possível implantar o sistema de “pare e siga” no trecho.