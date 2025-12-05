Construcap vence leilão de PPP do Hospital Regional com proposta de R$ 15,9 milhões e um deságio de 22%

Com contrato de 30 anos, o projeto prevê ampliar o complexo em 71 mil m², construir dois novos blocos

A Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A venceu o leilão PPP (Parceria Público-Privada) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) ao apresentar a proposta de R$ 15.909.279,00, a menor contraprestação pública máxima entre as concorrentes. O leilão foi realizado ontem (04), na sede da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), em São Paulo.

O valor ofertado representa um deságio de 22% em relação ao valor referência previsto pelo governo estadual, de R$20.396.511,65.

A licitação prevê a contratação de serviços não assistenciais no HRMS. A empresa vencedora será responsável pela construção de novos blocos, reforma das estruturas já existentes, modernização do complexo hospitalar e aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares, mobiliário clínico e instrumental cirúrgico.

Representada pela Nova Futura, a Construcap destacou o impacto social do projeto. “O complexo do Hospital Regional vai além de uma obra, é um marco social e estrutural que garantirá acesso gratuito, atendimento humanizado e tecnologia de ponta para toda a população. É um legado que se consolidará por décadas”, afirmou o representante.

A secretária do Escritório de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, ressaltou o desafio técnico da iniciativa. “Não é fácil inserir medicamentos em um projeto de PPP. Tivemos coragem para solucionar essa questão. Agora teremos insumos no momento certo, na quantidade necessária. Tenho certeza de que essa parceria permitirá grandes avanços.”

O secretário da SES (Estado de Saúde, Maurício Simões), classificou a conquista como histórica. “Há três anos trabalhamos na reestruturação da rede assistencial do Estado. Muitos municípios pequenos não têm estrutura para oferecer média e alta complexidade. Entregar para a população sul-mato- grossense um hospital que certamente será referência nos próximos 30 anos na alta complexidade no Estado hoje realmente para nós é um marco histórico”.

O governador Eduardo Riedel (PP) reforçou que a PPP representa um novo patamar de qualidade na saúde pública. “É um dia especial para Mato Grosso do Sul. Este projeto vem fazer frente a uma demanda cada vez maior no público, entregar serviço com o mesmo custo que a gente tem hoje, mas só com a qualidade infinitamente maior. Esse modelo quebra paradigmas ao integrar construção, tecnologia, gestão de pessoas e insumos, elevando o padrão de atendimento no Estado”.

Disputa

A concorrência pelo projeto de parceria público-privada contou com a participação de cinco empresas. Apenas três avançaram para a fase competitiva:

Opy Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos S.A.

Consórcio ZHEM MS, formado por Engenharia de Materiais Ltda., Health Brasil Inteligência em Saúde, Zetta Infraestrutura e Participações S.A. e M4 Investimentos e Participações Ltda.

Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.

Na etapa final, nenhuma das participantes apresentou novos lances, e a Construcap foi declarada vencedora com a proposta registrada ainda na primeira fase do processo.

PPP – Conheça o projeto

A PPP transfere para a empresa vencedora a gestão dos serviços não assistenciais do Hospital Regional, enquanto os atendimentos médicos continuam sob administração do Estado, com atendimento pelo SUS. A concessionária também será responsável por obras de ampliação, reformas e pela compra e instalação de equipamentos.

Entre os serviços gerenciados estão recepção, limpeza, vigilância, estacionamento, lavanderia, manutenção, engenharia clínica, nutrição, CME, logística, farmácia, transporte e arquivo médico.

Com contrato de 30 anos, o projeto prevê ampliar o complexo em 71 mil m², construir dois novos blocos e elevar a capacidade para 577 leitos, além de ampliar o estacionamento para 911 vagas. O hospital receberá ainda soluções sustentáveis, como energia solar e automação.

O investimento total é de R$5,6 bilhões, incluindo obras, equipamentos e reinvestimentos ao longo do contrato, além de custos anuais estimados em R$154,4 milhões para a operação dos serviços não assistenciais.

Quem é a Construcap

A Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A., empresa do Grupo Construcap, atua nos setores de infraestrutura, edificações, parques, estádios e ativos de saúde. A companhia já participou de grandes obras no país, como a modernização do Complexo do Estádio do Mineirão, intervenções no Metrô de São Paulo, o Templo de Salomão e hospitais, como como no São José Beneficência Portuguesa, em São Paulo e no Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, no Espírito Santo.

Neste ano, chegou a disputar o leilão para construção do maior complexo hospitalar de Minas Gerais, realizado em 19 de setembro, mas não venceu.

Investigação

O empresário Roberto Ribeiro Capobianco, então presidente do Grupo Construcap e acionista com mais de 40 anos de atuação na empresa, foi alvo da 31ª fase da Operação Lava Jato, em julho de 2016, conhecida como Operação Abismo.

Na ocasião, ele chegou a ser preso e posteriormente condenado em 2018 pelo então juiz Sérgio Moro pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, em processo relacionado ao Consórcio Novo Cenpes, responsável por obras do centro de pesquisa da Petrobras no Rio de Janeiro.

A denúncia apontava suspeitas de fraude e superfaturamento na licitação do empreendimento. Contudo, Capobianco foi absolvido por unanimidade pelo TRF-4 (Tribunal Regional da 4ª Região), posteriormente, por falta de provas, revertendo a condenação inicial.

Por Geane Beserra