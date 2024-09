Mulher morre após ingerir bebida alcoólica em Centro Espírita de Campo Grande

O irmão da vítima acionou a policia e relatou que a irmã estava no Centro Espirita e havia ingerido grande quantidade de álcool

Na noite de ontem (27), uma mulher, de 54 anos, morreu depois de ingerir bebida alcoólica em um Centro Espírita no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Conforme descrito no Boletim de Ocorrência, o irmão da vítima acionou a policia e relatou que a irmã estava no Centro Espirita e havia ingerido grande quantidade de álcool. Segundo ele, a irmã tinha hipertensão.

A mulher chegou a ser socorrida com episódios de vômitos, mas morreu no Centro Regional de Saúde.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e segue sendo investigado pela policia.

