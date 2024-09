Em Coxim idoso perde R$ 19 mil ao cair em golpe

O idoso relatou na delegacia que recebeu uma ligação de DDD 11, no qual um homem se identificou como funcionário da instituição financeira que tem conta vinculada

Ontem (27), um idoso, de 66 anos, foi vítima de golpe e perdeu R$ 19,9 mil ao acreditar que falava por telefone com um funcionário do banco onde tem conta. O caso aconteceu em Coxim, Região Norte de Mato Grosso do Sul.

O idoso relatou na delegacia que recebeu uma ligação de DDD 11, no qual um homem se identificou como funcionário da instituição financeira que tem conta vinculada.

O autor do crime teria dito a vítima que fez uma operação financeira na conta dele e por isso deveria fazer um Pix no valor de R$ 19,9 mil para a situação ser regularizada, mas que o dinheiro seria estornado em seguida.

O idos acreditou estar falando com um funcionário do banco e fez a transferência. Ao perceber que o aplicativo bancário que utiliza foi bloqueado, percebeu que tinha caído em um golpe e foi até a delegacia registrar o acontecido.

O caso segue sendo investigado.

