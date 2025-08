Colisão entre moto e caminhonete mata mulher na Avenida Guaicurus em Dourados

Vítima retornava para casa na reserva indígena quando foi atingida pelo veículo

Na tarde da última sexta-feira (1), uma mulher de 37 anos mulher identificada como Luciene Fernandes morreu após uma colisão na cidade de Dourados. A vítima estava na garupa de uma motocicleta que foi atingida por uma caminhonete.

O acidente de trânsito foi na Avenida Guaicurus, na rotatória de acesso ao HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados).

A Honda Biz era pilotada pelo filho da vítima, de 20 anos. O acidente ocorreu após a mulher sair de um supermercado e retornava para casa na Reserva Indígena de Dourados.

Segundo informações do Dourados News, ainda não há informações exatas sobre a dinâmica do acidente, mas a condutora da caminhonete disse que a vítima teria entrado na frente dela.

A condutora da caminhonete prestou depoimento na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), mas foi liberada. Na polícia, ela disse não ter visto a motocileta no local.

No local, o socorro foi realizado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito de Luciene. O filho não teve ferimentos.

