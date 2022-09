Mulher mata marido após sofrer tentativa de feminicídio

Um homem, identificado como Adriano Rocha Guimarães, de 38 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira (19) pela esposa, na cidade de Naviraí, a 361 quilômetros de Campo Grande. Ele morreu após ser esfaqueado na região da costela.

De acordo com informações do site Tá na Mídia Naviraí, o crime aconteceu por volta das 1h45m, quando a polícia foi chamada para atender um chamado na rua Edson Vicente Pereira para atender uma ocorrência de violência doméstica.

O crime ocorreu por causa de uma briga por um sapato. De acordo com a mulher, eles começaram a discutir por causa do sumiço de um chinelo, que havia sumido após uma mudança feita no domingo (18) e o homem disse ter visto o sapato no pé do padrasto da esposa.

O homem então puxou a esposa pela blusa, deu um soco nela e depois em uma televisão. Na sequência, Adriano foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou para sala. A mulher também havia corrido e pegado uma faca. Ele desferiu um golpe no braço da mulher, e por susto, a mulher atingiu Adriano com uma facada na região da costela.

Adriano correu para a cozinha mas caiu perto da geladeira. A mulher correu para a casa da mãe para pedir ajuda e acionar o Corpo de Bombeiros. Quando o resgate chegou, Adriano já havia ido a óbito. A mulher foi encaminha para a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí e o caso foi registrado como homicídio.

De acordo com a polícia, Adriano tinha 82 passagens pela polícia, entre lesão corporal contra a esposa, tráfico de drogas, organização criminosa, receptação, roubo, posse de arma e dirigir embriagado e muitos casos de violência doméstica. Em maio de 2021 ele também foi preso por tentativa de feminicídio, quando tentou matar a esposa com um tiro no peito.

Na época ele atirou contra a jovem depois de uma discussão e contou ao padrasto da mulher que ela havia tentado suicídio. Ele fugiu, mas foi preso dois meses depois em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã, distante 323 km da Capital.

Com informações do site Tá na Mídia Naviraí.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.