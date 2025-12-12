Mulher integrante do PCC é presa na Nhanhá em Campo Grande

Na última quinta-feira (11), uma mulher de 41 anos foi presapelo Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) por fazer tráfico de drogas na região da Nhanhá, em Campo rande.

A suspeita também é integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e foi capturada na Avenida das Bandeiras.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais do Bope chegaram que ela estava com um mandado de prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado no regime semiaberto.

A mulher foi capturada e encaminhada para a Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).

A integrante do PCC é mãe de cinco crianças e passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (12), dia de seu aniversário, onde foi confirmada a manutenção da prisão no regime semiaberto. A mulher fazia tráfico de drogas para o PCC na região do Jardim Nhanhá, na Capital

Segundo a investigação conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), a mulher e outros 86 criminosos foram apontados como integrantes do PCC.

Os indivíduos são investigados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e outros correlatos as atividades criminosas exercidas por eles na facção.

