Show de Ana Paula e Isaque Valadão acontece nesta sexta-feira no Centro da Capital

Evento gospel acontece como parte da programação Natal dos Sonhos da Prefeitura de Campo Grande

Nesta sexta-feira (12), acontece o show de Ana Paula Valadão, um dos nomes do cenário gospel do Brasil. O evento tá marcado para acontecer às 20h na Rua 14 de Julho em Campo Grande.

Ana Paula Valadão se apresenta com Isaque Valadão com “Diante do Trono” aos campo-grandenses presentes no evento.

O Natal dos Sonhos 2025 traz uma proposta ampliada, com programação descentralizada que contempla diferentes regiões da capital. Paradas natalinas, apresentações musicais e teatrais, intervenções culturais, brincadeiras para crianças, atrações itinerantes, visitação à Casa do Papai Noel e atividades nos bairros fazem parte da agenda que será realizada até 31 de dezembro.

