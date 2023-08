Mulher fica em coma por 18 dias após ingerir alimento envenenado com fungicida tóxico

A Polícia Civil está conduzindo uma investigação sobre um possível caso de feminicídio em Coxim. Conforme as autoridades, um homem é suspeito de ter envenenado sua companheira, que ficou em coma por 18 dias após ingerir comida que teria sido fornecida por ele. A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), durante as ações do “Agosto Lilás”, divulgou o incidente nesta terça-feira (01).

As diligências foram realizadas em conjunto com a Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI), que cumpriu um mandado de busca e apreensão relacionado ao caso de feminicídio tentado. A investigação teve início após a vítima apresentar sintomas graves após a ingestão da comida supostamente fornecida pelo seu companheiro.

Após a ingestão da refeição, a vítima permaneceu hospitalizada e em estado de coma por um período de 18 dias. Durante esse período, os médicos levantaram a suspeita de envenenamento como possível causa da sua condição. O alimento ingerido foi submetido a análises periciais, que revelaram a presença de carbofurano, um fungicida conhecido por sua alta toxicidade.

Diante dos fatos, mandado de busca e apreensão para identificação de eventual substância foi encaminhado com o componente apreendido na residência na qual a residência foi preparada.

A equipe da perícia colaborou com a realização das buscas e algumas substâncias foram apreendidas para análise.

