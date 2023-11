Integrantes da segurança pública fazem treinamento contra explosivos

Até o dia 4 de agosto, sexta-feira, o Tribunal de Justiça sedia o I Seminário para Prevenção à Violência com Ênfase à Prevenção contra Explosivos. Assim, realizada por meio de parceria entre a Escola Judicial (Ejud/MS) e a Polícia Militar, a capacitação contempla servidores públicos que atuam na segurança em âmbito do Poder Judiciário – especialmente a Assessoria Militar.

A intenção é reciclar conhecimentos de prevenção contra explosivos e ameaças de bomba, aprimorando conhecimento e atualizando os profissionais. Para isso, as instruções estão sendo ministradas por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar (BOPE), todos com vasta experiência profissional e conhecimentos técnicos em ocorrências com explosivos, sendo considerados os melhores do Estado e figurando entre os mais capacitados do país.

Além de palestras, os participantes do seminário terão várias dinâmicas para conhecer melhor as técnicas adequadas de abordagem a pessoas, veículos e edificações; realizar bloqueio relâmpago e barreiras policiais; manusear de forma segura e precisa os diversos tipos de armamentos; realizar atendimento de urgência preliminar em pessoas para subsidiar e facilitar o socorro especializado; conhecer medidas preventivas e procedimentos de segurança pessoal; aplicar técnicas de imobilização policial, entre outros.

Após quatro dias de seminário, os integrantes da capacitação terão aperfeiçoado seus conhecimentos nas funções de segurança e proteção às autoridades para atuação nas atividades envolvendo autoridades civis e militares, além de suprir necessidades específicas do Poder Judiciário de MS e demais instituições.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram