Mulher fica com rosto desfigurado após agressão socos e golpes de facão na Mata do Jacinto

Na manhã deste sábado(16), uma mulher de 26 anos foi agredida a socos e golpes de facão no bairro Mata do Jacinto em Campo Grande. A motivação da agressão seria uma dívida por drogas.

A mulher teria ficado com o rosto desfigurado após a briga. No boletim de ocorrência consta que ocorrido foi por volta das 6h e que testemunhas teriam presenciado a ação. Um homem teria feito a agressão e fugiu após perceber que estava sendo observado pelas testemunhas.

O crime ocorreu num terreno baldio na rua Areti Deligeorges Vavas. Segundo o relato, o homem estava em cima da mulher a agredindo com socos e depois teria pegado um facão e atacado na região da cabeça.

A PM (Polícia Militar) foi acionada. A mulher sangrava muito e estava sentada na calçada. A arma do crime foi encontrada próxima ao local, o facão estava sem o cabo.

O caso está registrado como lesão corporal na polícia. O homem ainda etá sendo procurado pela polícia.

