Mulher fica com medo e denuncia homem que passa toda madrugada batendo em sua porta com um facão

Uma mulher, de 32 anos, procurou a Polícia Civil de Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande, para denunciar um homem, que passa por sua residência todos os dias, entre 01h e 02 da madrugada, riscando e batendo em sua porta com um facão. Ela suspeita que seja a mesma pessoa que cometeu o crime de estupro contra o filho dela, em 2018.

Segundo o site Diário Corumbaense, a mulher informa que conseguiu ver o suspeito por meio de uma abertura na parede de tábua da casa. Ele usava um capuz de cor preta, camisa de mangas longas e estava de calça com um facão.

Pelas características, tudo leva a crer que seja o mesmo homem que cometeu o crime de estupro contra o filho dela, que tinha dois anos na época. Quando foi preso, ele quase foi linchado pelos vizinhos da mulher e ainda prometeu que iria se vingar quando saísse do presídio. O homem atualmente se encontra solto, usando tornozeleira eletrônica.

