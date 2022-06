Mulher encontrada ferida em creche abandonada segue intubada em UTI

Mulher que foi encontrada ferida e com suspeitas de estupro continua intubada em UTI. Por ter sido sedada, sua identidade continua desconhecida. De acordo com o hospital, a paciente, de aproximadamente 40 anos, segue aos cuidados da neurologia devido ao possível traumatismo craniano.

A vítima, que é moradora de rua, foi encontrada sem roupas, com ferimentos graves. Médicos prescreveram medicação para prevenir uma possível gravidez, já que existe a suspeita de ela havia sido estuprada. Ela foi encontrada no prédio abandonado da antiga Omep (Organização Mundial para Educação Pré-Escolar), no Bairro Tiradentes.

Segundo o corpo de bombeiros, que fez os primeiros atendimentos, a mulher estava com muito sangue no rosto, possivelmente causada por ataques na cabeça. Além disso, seu rosto estava ferido e apenas emitia gemidos.

A polícia foi chamado ao local após moradores terem avistado a mulher jogada no chão. Para realizar o primeiro atendimento, o corpo de bombeiros compareceu ao local. A polícia foi avisada e aguarda a melhora da vítima, já que ela ainda esta e desacordada e não conseguiu relatar o que houve.

A mulher se encontra intubada na UTI da Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado na 4ª DP (Delegacia de Polícia).

