Mulher encontrada com diversas perfurações no Rio Anhanduí segue sem identificação

Conforme divulgado pela Polícia Civil, a mulher encontrada, ontem, (10)à no final da manhã por volta das 11h, sem vida, com perfurações pelo corpo, nas proximidades do Rio Anhanduí ainda não foi identificada, foi solicitada a perícia necroscópica e necropapiloscópica para auxiliar na identificação da vítima.

A investigação será conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que está empenhada em esclarecer o crime. É importante ressaltar que, até o momento, não foram encontrados indícios que apontem para um caso de feminicídio. No entanto, todas as possibilidades estão sendo consideradas e investigadas com rigor.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais