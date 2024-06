Mulher com diversas perfurações é encontrada morta no Rio Anhanduí

Trabalhadores da concessionária Águas Guariroba encontraram, na manhã desta segunda-feira (10), o corpo de uma mulher embaixo de uma ponte do Rio Anhanduí, em uma estrada vicinal às margens da BR-060, em Campo Grande.

Segundo primeiras informações, o cadáver possuía diversas perfurações de faca no momento que foi encontrado. O corpo foi levado par ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) da Capital e o caso é investigado.

Equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e da DHPP (Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa) também estiveram no local.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram