Mulher é sequestrada, agredida e ameaçada de mutilação em Campo Grande; suspeito é preso

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante suspeito de participar do sequestro de uma mulher, de 25 anos, em Campo Grande. A vítima foi mantida em cativeiro e sofreu agressões e ameaças enquanto os criminosos exigiam dinheiro para libertá-la.

A prisão foi feita por agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras). Com o suspeito, os policiais apreenderam armas de fogo, celulares e um veículo usado no crime.

Segundo informações da polícia, as equipes receberam a informação de que a mulher havia sido sequestrada. Diante do risco à vida da vítima, os investigadores iniciaram buscas imediatas para encontrá-la e identificar os responsáveis.

Durante as diligências, a vítima foi localizada e libertada no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Após o resgate, a mulher contou aos policiais que sofreu agressões físicas e psicológicas no cativeiro. De acordo com o relato, ela foi ameaçada de mutilação, levou coronhadas e chutes, além de receber ameaças de morte.

Os sequestradores também pressionaram o companheiro da vítima, de 25 anos, exigindo dinheiro para libertá-la. O resgate, no entanto, não chegou a ser pago.

Com base nas informações repassadas pelas vítimas, os policiais localizaram o suspeito. Ele estava com o celular usado para fazer as ameaças e exigir o pagamento do resgate.

A casa utilizada como cativeiro foi identificada, preservada e passou por perícia.

Apesar da prisão em flagrante, a Polícia Civil continua investigando o caso para identificar e prender outros envolvidos. Um dos suspeitos seria integrante de uma facção criminosa e está foragido da Justiça.

O homem preso foi autuado pelos crimes de extorsão mediante sequestro, posse de arma de fogo de uso restrito e ameaça. Ele permanece à disposição da Justiça.

