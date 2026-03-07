Keilla Trad prestigia celebrações do Dia da Mulher em Camapuã e Jaraguari

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a idealizadora do projeto Raízes Femininas, Keilla Soares Trad, participou de eventos em Camapuã e Jaraguari, na região norte de Mato Grosso do Sul, prestigiando as homenagens organizadas pelos municípios às mulheres.

A agenda começou em Camapuã, onde mais de cem mulheres participaram de um encontro especial no Centro Conviver, promovido pela Prefeitura. A primeira-dama Tereslene Nery agradeceu a presença de Keilla Trad, que representou o senador Nelsinho Trad na programação. “Esse encontro fortalece a união entre as mulheres”, destacou Tereslene.

Durante a celebração, o prefeito Manoel Nery ressaltou a parceria com o senador, a quem chamou de “amigo de Camapuã”. Segundo ele, o parlamentar já destinou mais de R$ 6 milhões em recursos para o município, contribuindo para obras, serviços e melhorias na qualidade de vida da população.

Jaraguari

A programação seguiu para Jaraguari, onde a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu um jantar especial em homenagem ao Dia da Mulher. O prefeito Cláudio Ferreira da Silva (PSD) e a primeira-dama Elenir Santos Silva agradeceram o apoio do senador Nelsinho Trad.

“Leve ao senador o nosso abraço e gratidão, ele já enviou mais de R$ 7 milhões para Jaraguari”, disse o prefeito Claudião.

Durante as visitas, Keilla Trad destacou a importância de valorizar o papel feminino na sociedade. “A mulher é especial pelo dom da vida, pela capacidade de cuidar, acolher e transformar realidades. Celebrar o Dia da Mulher é reconhecer essa força presente em cada família e em cada comunidade”, afirmou.

As comemorações foram marcadas por momentos de confraternização, homenagens e reconhecimento ao protagonismo feminino.