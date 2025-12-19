Mulher é presa por série de furtos qualificados em Iguatemi

Na manhã desta sexta-feira (19), uma mulher de 28 anos foi preso por furtos qualificados cometidos em municípios da região do Conesul.

O mandado de prisão preventiva foi expeido pelo Poder Judiciário de Naviraí-MS e cumprida pela equipe da Delegacia de Iguatemi.

Os policiais localizaram a investigada no terminal rodoviário de Iguatemi, onde a prisão foi efetuada. A suspeita possui histórico de crimes patrimoniais praticados contra comércios e residências nos municípios de Mundo Novo, Iguatemi, Naviraí, Eldorado e Ivinhema.

A mulher foi presa e encaminhada à delegacia e permanece à disposição do Poder Judiciário. Os cidadãos podem encaminhar Denúncias para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi pelo telefone: (67) 3471-1372.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.