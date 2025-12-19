Guns N’ Roses faz show na Capital no dia 9 de abril; venda geral começa na próxima segunda (22)

Show no Autódromo Orlando Moura marca estreia da banda em Campo Grande e terá ingressos vendidos on-line e em ponto físico

Campo Grande entra no roteiro de grandes turnês internacionais em 2026 com a confirmação do show do Guns N’ Roses. A banda norte-americana se apresenta no dia 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura, como parte da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. Será a primeira vez que o grupo toca na Capital sul-mato-grossense.

A venda de ingressos será realizada em etapas, todas pela plataforma Bilheteria Digital. A venda geral ao público começa no dia 22 de dezembro, a partir das 10h, tanto pelo site quanto em ponto físico no Shopping Bosque dos Ipês. As vendas presenciais ocorrem enquanto houver ingressos disponíveis; após o encerramento do estoque, a comercialização seguirá apenas on-line.

Antes da abertura geral, estão previstas pré-vendas voltadas a públicos específicos. No dia 21 de dezembro, a partir das 8h, ocorre a pré-venda para membros do fã-clube oficial. Já no dia 22 de dezembro, haverá pré-venda Experience, das 8h às 10h, e pré-venda do Grupo VIP, das 9h30 às 10h, ambas exclusivamente pela internet.

O show será realizado em uma área adaptada do Autódromo Orlando Moura, que receberá estrutura temporária de grande porte para acomodar palco, som, iluminação e operação técnica compatíveis com produções internacionais. A expectativa é de público elevado, com a presença de fãs de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul e de estados vizinhos.

A turnê traz a formação clássica do Guns N’ Roses, com Axl Rose, Slash e Duff McKagan, e um repertório centrado em músicas que marcaram a história da banda, como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain.

A classificação indicativa do evento é de 16 anos. Adolescentes entre 12 e 16 anos poderão entrar apenas acompanhados dos pais ou responsável legal, enquanto jovens de 17 anos precisam de autorização com firma reconhecida, acompanhados de um adulto.

.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram