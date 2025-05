Mulher é presa por posse ilegal de arma durante operação contra apostas clandestinas

Durante uma ação realizada na manhã desta terça-feira (20), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu uma mulher suspeita de envolvimento com jogos de azar e posse ilegal de arma de fogo no município de Santa Rita do Pardo, cidade distante 242 quilômetros de Campo Grande. A operação foi conduzida pela delegacia local, com apoio de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

A mulher, que é proprietária de bares na cidade, já vinha sendo investigada por suspeita de promover apostas ilegais em seus estabelecimentos. Conforme o inquérito policial, além das atividades clandestinas, havia indícios de que ela mantinha uma arma de fogo em sua residência sem qualquer registro legal.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram um revólver calibre .32, cinco munições e um rádio amador. Diante dos objetos apreendidos, a suspeita foi presa em flagrante e levada para a delegacia.

Ela foi autuada por posse ilegal de arma de fogo e permanecerá sob custódia até a realização da audiência de custódia, quando a Justiça decidirá sobre a manutenção ou revogação da prisão.

As investigações sobre as apostas ilegais continuam em andamento, e outros desdobramentos não estão descartados.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram