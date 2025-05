Evento terá observação de pássaros, palestras, exibições ao ar livre e premiação em dinheiro para curtas sobre aves nativas

Unindo cinema e conservação ambiental, o Festival Cine Aves retorna em sua quarta edição com o objetivo de valorizar a diversidade das aves brasileiras e incentivar a produção audiovisual independente. O evento, que aceita curtas-metragens produzidos com celulares ou câmeras acessíveis, está com inscrições abertas até o dia 30 de maio de 2025, e qualquer pessoa pode participar.

Os curtas-metragens inscritos devem abordar aves nativas e de vida livre dos biomas Cerrado, Chaco, Pantanal e Mata Atlântica do interior. As produções precisam ser inéditas, com duração entre 30 segundos e 5 minutos, e podem ser feitas com equipamentos acessíveis, como celulares e câmeras comuns. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h do dia 30 de maio de 2025, exclusivamente pela plataforma: https://www.even3.com.br/cine-aves-533336.

O Festival Cine Aves é idealizado pelo Instituto Mamede e pela Sonhares Filmes, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado de MS. A premiação acontecerá em junho, mês do Meio Ambiente, durante um evento repleto de atividades, como passarinhadas, palestras e a exibição dos filmes vencedores.

Entre Pássaros e Cinema

Criado antes da pandemia, o Festival Cine Aves passou por uma breve pausa, mas retomou suas atividades em 2021 com sua terceira edição realizada de forma online. Neste ano, o festival ganha novo fôlego com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o que permitiu sua expansão e fortalecimento. A cada edição, o Cine Aves se reinventa e ganha mais forma, consolidando-se como um espaço único de conexão entre o cinema e a preservação ambiental.

A cineasta Marineti Pinheiro, que integra o júri do Festival Cine Aves, destacou em entrevista ao Jornal O Estado que a diversidade dos participantes tem levado a mudanças importantes na estrutura do evento. Neste ano, pela primeira vez, o festival também separa os curtas em categorias profissional e amadora, uma decisão baseada na variedade de perfis observada nas edições anteriores.

“Tivemos que criar uma premiação separada para o público infantil, porque três crianças enviaram seus filmes em edições anteriores e achamos justo reconhecer esse esforço em uma categoria própria. Já recebemos desde produções feitas com equipamentos sofisticados por quem já atua com audiovisual até registros com celular, como o de uma pessoa que acompanhou, da varanda de casa, o nascimento e o voo de filhotes de uma ave. A mensagem ali era muito forte, de cuidado e conexão com a natureza”, explica a cineasta.

A edição de 2025 marca ainda uma conquista inédita: a premiação em dinheiro, viabilizada com apoio da Lei Paulo Gustavo e parceiros como o Instituto Arara Azul. Nas edições anteriores, os prêmios eram compostos por doações, como binóculos, livros e camisetas, itens que continuam presentes entre os reconhecimentos deste ano. Todos os curtas vencedores das edições passadas estão disponíveis online, permitindo que novos participantes se inspirem e conheçam melhor o espírito do festival.

Para a diretora e ornitóloga do Instituto Mamede, Maristela Benites, e uma das organizadoras do festival, integrar a linguagem audiovisual às propostas de conservação socioambiental é uma estratégia essencial para ampliar o alcance das causas ambientais. Ela destaca ainda a importância de o Cine Aves abranger quatro biomas presentes no Mato Grosso do Sul, que também ocorrem em outras regiões do país.

“O audiovisual é uma linguagem acessível, que envolve e conecta pessoas. Quando falamos de observação de aves, na verdade, estamos falando de natureza, de proteção da biodiversidade e do contato direto com ela, uma biodiversidade que também é humana e cultural. Isso permite que o festival extrapole fronteiras estaduais e envolva ainda mais pessoas nessa rede de sensibilização e engajamento pela conservação”, detalha.

Uma vida de observação

A observação de aves, prática que atrai cada vez mais adeptos no Brasil, tem ganhado destaque especial em Campo Grande (MS), reconhecida oficialmente como a “Capital do Turismo de Observação de Aves e institui o Dia Municipal da Observação de Aves.” por meio da Lei Municipal 7.023 em abril deste ano.

A cidade, que inclusive celebra um Dia Municipal da Observação de Aves em abril, conta com diversos hotspots, pontos estratégicos para observação, como o Parque do Embiruçu, onde foi realizada recentemente uma passarinhada comemorativa. “Campo Grande é uma cidade onde se veem aves o tempo todo, e esse contato cotidiano inspira muitos passarinheiros a registrar suas experiências em foto e vídeo”, explica Marineti.

Segundo a cineasta e organizadora Marineti Pinheiro, o Festival Cine Aves teve início em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, e, a partir das edições seguintes, foi se expandindo para todo o estado. Agora, ao destacar os biomas do Cerrado, Pantanal, Chaco e da Mata Atlântica de interior, como o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, o festival amplia seu alcance ao nível nacional, mobilizando novas regiões e comunidades em torno da valorização da avifauna brasileira e da importância de sua preservação.

Para Maristela, estimular o interesse da população pela observação de aves é também uma forma de aproximar as pessoas da natureza e promover o engajamento em causas ambientais urgentes. “Vivemos um momento crítico de perda de biodiversidade e de qualidade de vida, marcado pelo distanciamento entre sociedade e meio ambiente. Quanto mais pessoas tiverem curiosidade e desejo de estar próximas da natureza, mais teremos indivíduos dispostos a cuidar do meio ambiente e a lutar pela conservação socioambiental”, afirma.

Para Simone Mamede, sócia-diretora do Instituto Mamede, o Festival Cine Aves se destaca por ser uma iniciativa única ao integrar cinema, natureza e comunidade em experiências ao ar livre. Segundo ela, além do impacto cultural, o Cine Aves também fomenta a economia local, estimula o turismo consciente e valoriza a cultura regional. “É mais que um evento, é uma vivência transformadora. O festival promove reflexão, conexão com o meio ambiente e aproxima as pessoas entre si. Ele deixa um legado ecológico e comunitário duradouro, fortalecendo os vínculos sociais e ambientais nos territórios onde acontece”.

Marineti finaliza que a seleção dos curtas é sempre um desafio por conta do consenso entre os jurados e os projetos recebidos. “Nem sempre há consenso entre os jurados, porque muitas vezes uma obra tem uma mensagem ambiental forte e tocante, mas não apresenta qualidade técnica e, por outro lado, há curtas tecnicamente impecáveis que não transmitem com tanta força o valor da preservação”, explica

Foi justamente por isso que, nesta edição, o festival passou a dividir os filmes nas categorias profissional e amador. Ela destaca ainda o caso de sucesso de Jessica e Willian Menq, que participaram da primeira edição do festival com sua primeira produção audiovisual e, desde então, criaram o maior canal de aves do Brasil no YouTube.

“A experiência deles começou no Cine Aves e hoje alcança milhões de pessoas. Queremos trazê-los para uma palestra durante a premiação, no Bioparque Pantanal”, adianta. Segundo Marineti, a equipe de curadoria é formada por quatro mulheres com trajetórias ligadas à conservação e ao audiovisual: ela própria, a ornitóloga Maristela, Simone e Jéssica. “É um projeto que nasceu de amizades e conversas sobre como juntar nossos saberes para envolver a comunidade e promover a conservação da natureza por meio do cinema”, finaliza.

Serviço

A premiação do Festival Cine Aves será realizada em junho, durante o Mês do Meio Ambiente, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande (MS), com uma programação aberta ao público. A organização ainda está finalizando os detalhes da agenda oficial do evento. Informações completas sobre inscrições, regulamento e cronograma podem ser acessadas pelo site oficial: https://www.even3.com.br/cine-aves-533336 e nas redes sociais @cineaves_oficial.

Amanda Ferreira

