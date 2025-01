Mulher é presa por embriaguez e abandono de três filhos em Campo Grande

Uma mulher de 26 anos foi presa neste sábado (18), no Jardim Carioca, em Campo Grande, após ser flagrada embriagada e abandonar os três filhos, de 3, 8 e 9 anos. De acordo com testemunhas e a polícia, a mãe demonstrou desinteresse pelas crianças, afirmando que só queria ficar com o filho mais novo. O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar dos menores.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender um caso de possível mal súbito, já que uma mulher cairia no chão de um condomínio. Porém, ao chegarem ao local, os agentes não resgataram. Testemunhas contaram que uma mulher, visivelmente embriagada, acordou ao ser molhada pela chuva e retornou para sua residência.

Durante esse tempo, as três crianças foram vistas sozinhas pela rua, parecendo desamparadas. Preocupadas, outras testemunhas as acolheram em uma barbearia até a chegada da polícia. Com a orientação de moradores, os policiais localizaram a casa da mãe. Ao ser abordada, ela estava em estado visível de embriaguez e confirmou o abandono, afirmando que não queria as crianças, exceto o filho mais novo. A casa estava em condições precárias de higiene, reforçando o ambiente de negligência.

As crianças foram levadas à DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde receberam cuidados básicos, como alimentação e abrigo. O Conselho Tutelar também foi acionado e garantiu a proteção dos menores enquanto o caso é investigado.

Vizinhos relataram que a mulher tem histórico de alcoolismo e muitas vezes deixa os filhos sem supervisão, expondo-os a situações de vulnerabilidade. A falta de cuidados e o comportamento agressivo da mãe, inclusive tentar atacar testemunhas durante a abordagem policial, agravaram a situação.

A mulher foi presa em flagrante e responderá por abandono de invalidez. O caso segue em investigação pela polícia, que busca apurar mais detalhes sobre o histórico da família e possíveis exceções adicionais para garantir o bem-estar das crianças.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais