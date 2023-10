Mulher é presa em flagrante com maconha escondido em alimentos de cesta básica

Uma mulher de 25 anos, foi presa em flagrante, na tarde de ontem (25), transportando maconha em meio a alimentos de cesta básica, num ônibus intermunicipal, na MS-156, em Amambai, a 356 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, ela relatou que receberia R$ 3 mil para levar os entorpecentes até São Paulo (SP).

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial entre as cidades de Amambai e Caarapó, quando policiais realizaram sinal de parada ao motorista de um ônibus que seguia o itinerário Coronel Sapucaia/Campo Grande.

Em vistoria ao bagageiro do veículo, os policiais depararam com a cesta básica. Segundo o DOF, na tentativa de esconder o entorpecente a autora colocou diversos tabletes dentro das embalagens como em pacotes de arroz, farinha e sabão em pó. Após pesados, totalizaram 15 kg de maconha.

Diante do flagrante, a mulher relatou que pegou o material em Coronel Sapucaia e levaria até a Capital paulista, onde deixaria os entorpecentes.

Segundo a polícia, o material apreendido é avaliado em aproximadamente R$ 31 mil. Os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Amambai, juntamente com a mulher presa em flagrante.

