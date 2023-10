Zagueiro da Seleção Brasileira, Éder Militão cancela jogo beneficente na Capital

O amistoso “Amigos Contra A Fome”, que estava agendado para amanhã (27), em Campo Grande, foi cancelado pelo zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Éder Militão. A organização do evento emitiu uma nota, na tarde de ontem (25), informando a falta de compatibilidade na agenda do jogador.

“Após o estudo necessário para a prática da partida, foi verificada a falta de compatibilidade de agenda por parte do craque Éder Militão, que até então havia se programado para estar na capital de Mato Grosso do Sul. As últimas semanas foram intensas para os realizadores, patrocinadores e apoiadores, bem como autoridades e instituições locais, para que tudo acontecesse com toda comodidade e segurança necessária. Contudo, foi necessário ceder ao pedido dos envolvidos e buscar uma nova data”.

Segundo os organizadores do jogo amistoso a “promessa é definir uma nova data para o mês de agosto, com a magnitude e a atenção que o evento merece”.

Conforme informações foram divulgadas, há uma semana, a página de eventos em suas redes sociais postou diversos vídeos gravados por Eder Militão e Emerson Sheik promovendo o jogo beneficente no Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão. O grande problema é que o estádio está fechado a mais de um ano em reforma.

Na última quinta-feira, em resposta ao ofício da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), pediu a liberação do local para o uso, segundo a organização de eventos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e pediram a faculdade benfeitorias e adequações para liberação do complexo.

No último sábado (24), o governo do estado conseguiu a autorização da UFMS para que o amistoso seja realizado, porém, a organização do evento precisaria cumprir com as exigências pedidas pelo Corpo de Bombeiros e apresentar o laudo de autorização.

Por conta das dificuldades de entregar todos os documentos e adequações pedidas pelo Corpo de Bombeiros, a organização optou pela troca do local para o estádio municipal, Jacques da Luz, localizado no bairro das Moreninhas.

Segundo a organização do evento, a troca de estádio foi por motivos: pendências estruturais a resolver, que vão de isolamento de áreas em obra até reparos nos refletores do Morenão. Após isso, a prefeito teve que ser envolvida, por ser a administradora do estádio das Moreninhas.

Cancelamento

Ainda na noite de sábado, a organização chegou a emitir mais uma nota relatando informações sobre a troca de alimentos perecíveis por ingressos. Diversos nomes de famosos foram divulgados e confirmados, como ex-jogador Valdo, que é pai de Éder Militão, o youtuber Negrete, MC Daniel, Marcelinho Carioca e Emerson Sheik, ídolos da torcida do Corinthians. Companheiros de Éder Militão, do Real Madrid também foram convidados, como Vini Jr. e Rodrygo, conforme a assessoria de Militão, havia a expectativa de que eles comparecessem ao evento.

