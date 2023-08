Mulher é presa com R$ 374 mil em contrabando de cabelo humano em MS

Uma motorista foi presa em flagrante na noite de terça-feira (8), após ser pega com R$ 374 mil em contrabando de cabelo humano, em Rio Brilhante (MS). A apreensão foi feita em um ponto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-163. As mechas de cabelo humano estavam em diversas sacolas plásticas, em um veículo com três pessoas, duas de nacionalidade paraguaia e uma brasileira, moradora de Ponta Porã (MS). A apreensão foi feita durante um policiamento de rotina na BR-267. As pessoas também não tinham nota fiscais dos materiais.

O material foi apreendido pela polícia porque não havia documentação de compra, nem de importação. O veículo, junto com o cabelo, foram encaminhados à Receita Federal em Campo Grande (MS). A motorista do veículo confessou ter adquirido a mercadoria em Ponta Porã (MS) e que levaria os cabelos até São Paulo (SP).A carga ilegal estava em um compartimento de carga de uma caminhonete, em seis sacos.

Esta foi a terceira apreensão de cabelo humano só neste ano. A última delas havia ocorrido em julho, com um policial civil e um cabo da polícia militar, que foram presos em flagrante. Em julho deste ano, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e fiscais da Secretária de Fazenda (Sefaz) encontraram 428 kg de cabelo humano ilegal na zona rural de Nova Alvorada do Sul (MS). O material foi avaliado em cerca de R$ 1 milhão e era transportado em uma caminhonete.

