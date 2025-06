Mulher é presa com mais de 24kg de drogas em ônibus na zona rural de Paranhos

Maconha e skunk estavam escondidos em mala e mochila transportados em õnibus com destino a Tacuru



Uma jovem de 21 anos foi presa na manhã do último sábado (31) transportando mais de 24 quilos de entorpecentes em um ônibus que seguia de Paranhos para Tacuru, a cerca de 422 quilômetros de Campo Grande. A prisão ocorreu durante uma abordagem na rodovia MS-295, em um trecho da zona rural de Paranhos.

Segundo informações, a fiscalização era realizada por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que pararam o veículo durante um bloqueio na estrada. Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os agentes encontraram 2,1 quilos de skunk dentro de uma mochila e 22, 6 quilos de maconha em uma mala. Ambos os volumes pertenciam à passageira.

A mulher e os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Paranhos, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

