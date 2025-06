Resultado da primeira etapa do Revalida 2025 já está disponível para consulta

Provas teóricas foram aplicadas em março e mais de 17 mil candidatos participaram da primeira edição do exame

Os participantes da primeira edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) já podem conferir o resultado final da etapa teórica. As notas das provas objetiva e discursiva, assim como os pareceres sobre os recursos apresentados nas questões discursivas, estão disponíveis no Sistema Revalida. Para acessar, os candidatos devem usar o login e senha do portal Gov.br na Página do Participante.

O exame, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em março, contou com mais de 17 mil inscritos.

Quem for aprovado nesta fase poderá participar da segunda etapa, que avalia habilidades clínicas. O edital dessa fase foi publicado em maio, e o período de inscrições vai de 9 a 13 de junho. As provas práticas estão marcadas para os dias 19 e 20 de julho.

O Revalida tem como objetivo avaliar médicos formados no exterior que buscam a revalidação do diploma para atuar legalmente no Brasil. O exame é dividido em duas fases — teórica e prática — e cobre competências relacionadas ao atendimento em contextos variados, como atenção primária, ambulatorial, hospitalar, urgência, emergência e ações comunitárias, conforme a Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e as normas profissionais vigentes.

Após a aprovação na segunda etapa, o candidato deve apresentar a documentação necessária à universidade parceira responsável pela revalidação do diploma.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram