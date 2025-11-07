Mulher é presa com droga escondida em fralda de bebê no bairro Santos Dumont Água Clara

Suspeita informou que traficava por intermédio do marido que está preso em unidade penitenciária da Capital

Na noite de ontem (6), uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) em conjunto com a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) por tráfico de drogas no bairro Santos Dumont, em Água Clara.

A ocorrência teve início após a abordagem de um homem de 30 anos, flagrado com um pino de cocaína. Ele informou que havia adquirido a droga por uma acompanhante, que indicou a verdadeira fornecedora, a suspeita presa nesta quinta-feira (06).

Os policias foram até a residência da mulher, onde encontraram porções de cocaína, uma balança de precisão, recortes de sacolas plásticas e dinheiro. Em uma tentativa de ludibriar a polícia, parte da droga foi encontrada oculta dentro de uma fralda plástica pertencente ao bebê filho da suspeita.

A mulher disse que estava traficando por intermédio do seu marido que se encontra preso por tráfico de drogas.

A Polícia Civil também irá investigar a ligação entre o tráfico de drogas e o marido da suspeita, que está preso por tráfico em uma unidade penitenciária de Campo Grande.

A mulher foi presa em flagrantee encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde foi autuada por tráfico de drogas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.