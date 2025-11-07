Natação: Festival Centro-Oeste reúne 27 clubes em Campo Grande

Campo Grande sedia nesta sexta-feira (7) e sábado (8) o Festival Centro-Oeste Mirim e Petiz de Natação – 2º semestre, na sede do Rádio Clube Cidade. A competição é organizada pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) em parceria com a Fedams (Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul) e reúne 27 clubes nas categorias pré-mirim, até oito anos, mirim, de nove até 10 anos, e petiz, de 11 a 12.

As provas começam às 9h da manhã de sexta com as disputas de 100m e 50m borboleta, 100m peito, 200m e 400m livre. Às 16h45, o evento prossegue com as provas de 100m medley, 50m livre, 200m livre e revezamento 4x50m medley misto. No sábado, a terceira etapa tem início às 8h45, com 100m livre, 50m costas, 400m livre e revezamentos 4x50m livre masculino e feminino. A partir das 16h15, ocorrem as finais de 100m costas, 50m peito, 200m medley e os revezamentos 4x50m medley feminino e masculino.

Participam oito clubes do Distrito Federal, seis de Goiás, oito de Mato Grosso do Sul, com representantes de Costa Rica, Corumbá, Três Lagoas e Campo Grande, além de quatro de Mato Grosso e um de Minas Gerais.

A presidente da Fedams, Ana Grace, destacou o empenho da organização. “Estamos prontos para atender nossos atletas da melhor maneira possível. São 280 crianças, além dos familiares, que vem para abrilhantar o evento. Nessa edição teremos o apoio do presidente e do vice-presidente da CBDA, e haverá ainda transmissão pelo canal da confederação no YouTube, com narração do ex-treinador Alexandre Pussieldi. Será uma festa incrível, e acredito que esses atletas vêm com tudo em busca do troféu e de suas melhores marcas”.

Na edição do primeiro semestre, realizada em maio, em Brasília (DF), a Apan Costa Rica conquistou o título da classe mirim, com 709 pontos, à frente do Iate Clube Brasília (589) e do Swimmers Sesi, de Goiânia (294). Entre os petizes, o Swimmers Sesi foi o campeão, com 806,5 pontos, seguido por Iate Clube Brasília (787,5) e Sesc Olímpico DF (708). O Rádio Clube de Campo Grande ficou na quarta colocação, com 634 pontos. No total, o Estado somou mais de 20 medalhas de ouro nas 83 provas.

Por Mellissa Ramos