Mulher é presa com cocaína avaliada em R$158 mil em ônibus de viagem

Uma mulher de 29 anos, foi presa na noite de ontem (16), transportando tabletes de cocaína em um ônibus intermunicipal, na BR-262, próximo ao município de Miranda, a 207 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os entorpecentes foram avaliados, principalmente nos grandes centros, em R$158 mil.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio, quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram a abordagem do coletivo, que seguia Corumbá a Campo Grande.

Durante vistoria aos passageiros, a mulher tentou arremessar os dois tabletes para uma outra poltrona.

Questionada, a autora que é morada em Campo Grande, disse que não tinha conhecimento da droga. Ela ainda não soube explicar os motivos da viagem.

O material apreendido, juntamente com a mulher foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Miranda.

