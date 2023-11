Homem é espancado até a morte em bairro da Capital

Um homem, identificado como Júlio, foi assassinado na madrugada de hoje (17), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Segundo informações da perícia, a vítima possivelmente foi espancado por um grupo de pessoas

Conforme informações apuradas pela reportagem, a vítima foi morta em outro local, e desovado no cruzamento das Ruas Alcebíades Barbosa e Cláudio Manoel da Costa.

Testemunhas foram ouvidas e relataram que a vítima é usuário de drogas.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima possivelmente foi assassinada a pedradas. Até o momento ninguém foi encontrado.

As motivações do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

