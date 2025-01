Veículo carregado com cigarros, celulares e Tv’s ilegais é apreendido em Ponta Porã

O condutor abandonou o veículo e tentou correr para uma plantação de soja, mas foi alcançado e preso

Na noite da última terça-feira (28), um veículo Fiat Uno de cor cinza, com placas de Cascavel (PR), carregado com produtos contrabandeados e descaminho foi apreedido pelo Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Os produtos eram origem estrangeira e não tinham documentação para circulação e comércio no Brasil. Um homem de 25 anos foi detido.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, área rural de Ponta Porã, quando visualizaram o momento em que o condutor freou bruscamente cerca de um quilômetro do local onde seria abordado. Ele abandonou o Uno e correu para uma plantação de soja, mas foi alcançado e detido.

Durante a vistoria constatou-se os seguintes produtos, que foram apreendidos: 350 pacotes de cigarros; 562 pacotes de essência para narguilé; quatro aparelhos de telefone celular; três aparelhos de TV Box; e, 250 cigarros eletrônicos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 76 mil.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.