Mulher é presa após confessar que matou marido para se defender

Reinaldo Rodrigues Barbosa, 31, foi morto com um golpe de faca no pescoço efetuado pela esposa, de 23 anos, na madrugada da segunda-feira (17), em Rio Verde de Mato Grosso. Após ser presa, a autora disse aos policiais que apenas se defendeu das agressões.

Segundo Rio Verde News, a Polícia Militar foi acionada e encontrou no endereço onde o casal morada uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizando os procedimentos de socorros à vítima, mas Reinaldo não apresentava mais sinais vitais e tinha um ferimento com sangramento no pescoço.

Enquanto os militares e a equipe do SAMU estavam na casa onde Reinaldo Rodrigues morreu, a irmã da vítima chegou no local do crime e disse que a mulher apontada como autora estava na casa dela. Em seguida, os policiais foram até a casa da irmã de Reinaldo e encontraram a mulher acompanhada dos filhos.

Aos policiais, ela revela que teria ocorrido uma briga entre o casal e que ela, ao se defender de agressões por parte do marido, se apossou de uma faca e desferiu um único golpe no pescoço de Reinaldo. Ela recebeu voz de prisão e as crianças ficaram com uma conselheira tutelar.