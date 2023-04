Vídeo: Vítima filma momento antes de ser assassinada no interior de MS

Autor ainda é acusado por violência doméstica e tentativa de homicídio

Alisson Willian da Silva, 20, foi morto a tiros na tarde de domingo (16), durante uma discussão com o autor, preso em flagrante pela Polícia Militar no mesmo dia na cidade de Eldorado, a aproximadamente 446 quilômetros de campo Grande.

Segundo Ta na Mídia Naviraí, uma testemunha revelou que foi agredida pelo autor, no sábado (15), ocasião que resolveu esconder a arma e as munições do seu marido. Na manhã de ontem, ele chegou em casa e a agrediu novamente, dando-lhe um empurrão que a derrubou, fazendo com que ela batesse a cabeça no guarda-roupa.

Após isso, ele encontrou a arma desmuniciada. O autor então entrou em contato com um conhecido que levou novas munições e vendeu a ele. Em seguida, saiu em uma moto em direção a casa de Alisson.

Em um vídeo gravado pela vítima antes de morrer, o autor aparece segurando a arma do crime e dizendo “Eu quero que me respeite Ali…”. Instantes depois Alisson leva um tiro e pede para não ser morto, momento em que se ouve mais um disparo.

Prisão

A PM foi acionada e ao chegar no local encontrou as vítimas feridas e as encaminharam para o hospital da cidade. Alisson não resistiu e morreu, enquanto a segunda vítima atingida por um tiro na cabeça ficou internado em observação médica.

Durante a ocorrência, a PM recebeu a informação que o autor voltou para a própria casa. Ao ver a viatura, tentou fugir pelo quintal vizinho, porém, foi alcançado e detido pelos militares. A arma do crime foi apreendida. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e homicídio qualificado na forma tentada e lesão corporal (violência doméstica).